Шесть судов эвакуировали в Петербурге из-за сообщений о взрывчатке

Сообщения о заложенной взрывчатке привели к эвакуации шести районных судов Петербурга, рассказали 9 июня ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов города. Как сообщали СМИ, из зданий вывели сотрудников и посетителей.

Письма с сообщениями о заложенной взрывчатке поступили на почту судов. В результате эвакуации подверглись Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Смольнинский суды.

По адресам судов выехали сотрудники правоохранительных органов. Здания проверяются на наличие взрывчатых веществ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру