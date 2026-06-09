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Новости 9 июня 2026, 17:31

Шесть судов эвакуировали в Петербурге из-за сообщений о взрывчатке

фото ЗакС политика Шесть судов эвакуировали в Петербурге из-за сообщений о взрывчатке

Сообщения о заложенной взрывчатке привели к эвакуации шести районных судов Петербурга, рассказали 9 июня ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов города. Как сообщали СМИ, из зданий вывели сотрудников и посетителей.

Письма с сообщениями о заложенной взрывчатке поступили на почту судов. В результате эвакуации подверглись Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Смольнинский суды.

По адресам судов выехали сотрудники правоохранительных органов. Здания проверяются на наличие взрывчатых веществ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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