Как происходил "нулевой" день ПМЭФ

Фото: ЗАКС.Ру

В "Экспофоруме" 3 июня стартовал "нулевой" день ПМЭФ. На обширной территории КВЦ собрались бизнесмены, чиновники и гости из-за рубежа. Компании и регионы представили свои стенды, соревнуясь в изобретательности при их оформлении. В целом событие во многом повторяло предыдущие. Было только одно исключение, но и оно произошло помимо воли организаторов.

Беспилотники снаружи и внутри

В целом нынешний, 29-й по счету, Петербургский международный экономический форум едва ли отличается от предыдущих. Как и раньше, здесь заключаются контракты, общаются бизнесмены, а любопытные осматривали представленные стенды.

Новости об открытии ПМЭФ шли вперемежку с сообщениями об атаке беспилотников на Петербург и Ленинградскую область, которая произошла в ночь накануне события. По сообщению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, всего за 6 часов в небе над регионом сбили 59 беспилотников, при этом обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. Исключением стали несколько частных домов в Лужском районе, которые засыпало обломками БПЛА.

Иначе вышло в Петербурге, где пострадали четыре человека. Глава города Александр Беглов рассказал утром в социальных сетях об атаке по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Несколько из них были повреждены. Потерпевшим оказали медицинскую помощь, написал он несколько позже.

"Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь", — сообщил губернатор.

Произошедшее предсказуемо не осталось без внимания Кремля. На ежедневном брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам со ссылкой на российский МИД, что "наши ответы будут носить системный характер".

— Для того чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция, — добавил представитель главы государства.

Позже Песков заявил журналисту Александру Юнашеву, что ПМЭФ "идет своим чередом" и что "работа идет".

Беспилотники присутствовали и на самом ПМЭФ, но здесь они находились на стендах и опасности ни для кого не представляли. Увидеть аппараты можно было, например, на экспозиции Смоленской области, где они соседствовали с образцами другой техники. На стенде Петербурга также представили местные разработки. Один аппарат на стенде города был подвешен к потолку и парил над гостями.

Стенды регионов и не только

По традиции участники ПМЭФ из числа регионов России завлекали гостей на стенды как могли. Москва, например, устроила раздачу резиновых тапок для желающих. Впрочем, аттракцион столичной щедрости не проходил в режиме нон-стоп: как объяснили корреспонденту ЗАКС.Ру, это происходит время от времени, при этом прогнозировать очередной сеанс невозможно. На стенде Башкирии желающие могли получить миниатюрную копию знаменитой пачки с содой, которую производят на территории республики. Республика Коми делилась водой в тетрапаках, произведенной в Московской области. Самара угощала кофе по-самарски.

Привлек к себе внимание стенд телеканала RT. Там, явно вдохновляясь названием старого шоу MTV, разместили инсталляцию под названием "15 злобных зрителей". На стене можно было увидеть маски политиков и предпринимателей, которых руководство канала сочло противниками России. Это были, например, президент Франции Эммануэль Макрон, предприниматель Джордж Сорос, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и основатель Microsoft Билл Гейтс.

Не обошлось на ПМЭФ без участия роботов. Та же Москва запустила двух доставщиков, которые фланировали по проходу, несколько мешая двуногой публике. Московская область показала роборуку, которая при запуске принималась оперировать стоящими для этого коробками.

В каких-то случаях роботов можно было наблюдать на стендах компаний или же вовсе в общем коридоре. Устройство, представленное одной из коммерческих фирм, неуклюже порывалось лезть в драку с несуществующим соперником. Получше дела с координацией были у роботов, наряженных как жених и невеста, на общем проходе здания. Эти чувствовали себя заметно увереннее на ногах и даже общались с журналистами. "Жених", в частности, рассказал им, что состоит в партии "Роботы России".

Что показали Петербург и Ленобласть

Стенд Петербурга не радовал зевак раздачей сувениров, однако без роботов не обошлось и здесь. Механическая девушка в футуристических очках и с косой рассказывала желающим о представленных рядом автомобилях. Получалось не всегда успешно: в какой-то момент она замолкла и остановилась. Изделие увели прочь, а после возвращения оно вернулось к работе.

По традиции стенд Петербурга занимал самое видное место на ПМЭФ. Его общая площадь составила 1 679 квадратных метров, а на его создание потратили 186,6 млн рублей. Увидеть на нем можно было, например, автомобили Lada Iskra и Geely J6, продукцию Императорского фарфорового завода, макеты Большого Смоленского моста, автобусного парка в промзоне "Каменка" и планируемой реконструкции комплекса "Крестов". В течение дня на площадке можно было видеть главу комитета по промышленной политике Александра Ситова, который временами играл роль экскурсовода. Так, в числе его слушательниц оказалась и вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Побывал на стенде и спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Судя по его рассказу журналистам, увиденным парламентарий остался доволен. Во время визита Бельский прямо на полях форума снял очередной выпуск программы "Среда Бельского". Ведущий Юрий Зинчук принял его в своей мобильной студии.

Работа на стенде шла своим чередом. За день здесь чиновники Смольного успели подписать ряд соглашений. Так, комитет по развитию туризма подписал соглашение с "Яндексом", а комитет по промышленной политике заключил соглашение со Сбером.

Губернатор Беглов в этот день на площадке отсутствовал. Первую половину дня он координировал действия экстренных служб по устранению последствий атаки украинских беспилотников. Заметим: опыт прошлых лет показывает, что губернатор прибывает на площадку на второй, он же "первый", день форума. В "нулевой" день Беглов открыл вместе с заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым завод "Семаргл" концерна "Калашников" на площадке особой экономической зоны "Новоорловская". Предприятие займется выпуском роботизированного оборудования для внутрискладской логистики.

Губернатор соседней Ленобласти Дрозденко явился на стенд Ленобласти и провел длительную сессию подписаний соглашений региона с различными компаниями. В числе других подпись под документом поставила глава ООО "РВБ" Татьяна Ким. Компания планирует построить в Тосненском районе складской комплекс площадью 100 тысяч квадратных метров.

Заметим, что едва ли это далось губернатору Ленобласти просто: по "Экспофоруму" Дрозденко перемещался на костылях из-за полученной ранее травмы. В конце мая он порвал сухожилие, играя в волейбол.

О чем говорили на ПМЭФ

Самыми заметными высказываниями "нулевого" дня отметилась сессия с участием учредителя "Царьграда" Константина Малофеева и философа Александра Дугина. Малофеев представил рейтинг мер госуправления, которые, по его мнению, должны поспособствовать укреплению России. В их числе оказались девестернизация, культ семьи, автократия, национализация и расселение городов. Всего набралось 10 предложений.

— Скорее, важны все 10, вместе взятые. Это очень важно. [...] Мнение соборное, коллективное. Никто не знает, что на самом деле будет в будущем, но наша задача — эти угрозы выявить и предложить наилучшие меры реагирования, — прокомментировал Малофеев.

В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков допустил возможность применения ядерного оружия в ответ на посягательства на территориальную целостность России. При этом он сослался на военную доктрину России и основы госполитики в области ядерного сдерживания, которые перечисляют причины, по которым Москва имеет право на использование ядерного оружия.

— Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств, — передает слова Рябкова ТАСС.

Впрочем, говорили на форуме не только о судьбах России. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил на полях ПМЭФ, что вложения в театрально-концертный комплекс на Ново-Адмиралтейском острове составят не менее 100 млн рублей. При этом он заявил, что строительство концертного зала не принесет прибыли банку.























Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру