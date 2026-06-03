Костин: Концертный зал на Ново-Адмиралтейском острове не принесет прибыли

Строительство концертного зала на Ново-Адмиралтейском острове обойдется не менее чем в 100 млрд рублей, заявил на ПМЭФ председатель правления ВТБ Андрей Костин в ответе на вопрос "Делового Петербурга". Деньги на постройку выделит банк. По словам Костина, строительство концертного зала не принесет банку прибыли. Также он отметил, что план застройки территории еще не согласован, а рассчитать объемы строительства пока невозможно.

"Главное сооружение — это концертный зал. Он, конечно, никакой прибыли нам не даст. Наибольшие затраты будут там. Я думаю, они будут не менее 100 млрд рублей. С учетом масштабов строительства и необходимости затрат на выкуп земли и оплаты переноса части того производства, которое там существует, на основную территорию", - доложил Костин (цитата по "Деловому Петербургу").

Новое сооружение станет площадкой для проведения концертов, оперных и балетных выступлений. Предполагается, что здание включит большой и малый залы на 1500-1700 и 700-900 зрителей соответственно.

Смольный и ВТБ заключили соглашение о строительстве концертного зала на ПМЭФ в 2024 году. Позже в пресс-службе банка сообщили, что новое здание войдет в театральный квартал.

Зимой 2026 года представители ВТБ также доложили о намерениях восстановить храм Спас-на-Водах на Ново-Адмиралтейском острове. На ПМЭФ 2026 года Костин заявил, что храм воссоздадут на деньги от частных пожертвований.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру