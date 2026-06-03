Смольный и "Сбер" будут сотрудничать для развития ИИ на предприятиях

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле и "Сбер" подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве для развития технологий искусственного интеллекта. Подписи на документе оставили управляющий головным отделением банка по Петербургу Алексей Ушенин и председатель смольнинского комитета Александр Ситов.

По словам чиновника, для достижения технологического суверенитета необходимо трансформировать промышленные предприятия Петербурга и внедрять технологии искусственного интеллекта. Стороны договорились развивать машинное обучение на городских заводах и фабриках, создавать цифровые сервисы для прогнозирования технического состояния оборудования, разрабатывать методы анализа больших данных в промышленности.

"Сбер" предоставит свои лучшие технологические компетенции, чтобы услуги и продукция петербургских предприятий стала еще качественнее, а труд — производительнее", - подчеркнул Ситов.

В Смольном уже используют искусственный интеллект. К примеру, чиновники решают кадровые вопросы с помощью программного робота "Геннадий" и нейросети "Вера". Технологии были разработаны комитетом по информатизации и связи, а также комитетом государственной службы и кадровой политики совместно с университетом ИТМО.

Кроме того, сотрудники Государственной административно-технической инспекции используют нейросеть "Городовой" для выявления правонарушений. Технология помогает обнаружить граффити на фасадах, ямы на дорогах, залежи мусора, а также позволяет бороться с бесконтрольным распространением борщевика.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный