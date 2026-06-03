Комитет по развитию туризма подписал на ПМЭФ соглашение с "Яндексом"

Петербургский комитет по развитию туризма и компания "Яндекс" заключили 3 июня соглашение в рамках ПМЭФ, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Подписи под документом поставили председатель комитета Евгений Панкевич и директор по региональным связям "Яндекса" Антон Москаленков.

— Мы работаем со многими системными решениями и проектами "Яндекса", особенно всё, что касается туризма. Нам очень нравится сотрудничество в рамках продвижения и рекламы и маркетинга. [...] И та отдача, которую сегодня нам дают системные продукты Яндекса, она большая, она генерирует туристический поток, и вот это соглашение, оно только укрепит наше сотрудничество, — заявил Панкевич в своей речи после подписания.

В беседе с ЗАКС.Ру глава комитета отметил, что власти города активно сотрудничают с "Яндексом" и постоянно развивают это взаимодействие. В частности, в прошлом году Петербург и компания совместно представили такой маркетинговый продукт, как "Сезон премьер", рассчитанный на повышение туристической популярности Северной столицы в осенний, зимний и весенний период. Панкевич назвал "Сезон премьер" эффективным инструментом и заявил о желании продолжать сотрудничество с компанией.

— Нынешнее соглашение продолжает ту же работу, — отметил Панкевич. — Там есть пункты обязательного маркетингового продвижения, что для нас важно. И вот всю работу у нас организуют коллеги из Городского туристского информационного бюро, и после подписания соглашения будет большое совещание, где мы как раз-таки поговорим о том, у нас разные системы продвижения.

ПМЭФ стартовал утром 9 июня, его работа продолжится до 6 июня. Ранее на площадке Петербурга было подписано соглашение о сотрудничестве между Сбером и комитетом по промышленной политике. Оно касалось развития технологий искусственного интеллекта.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру