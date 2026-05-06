Городской суд оставил в силе штраф Склярову за пикет

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о штрафе экс-главе петербургского отделения ликвидированной "Гражданской инициативы" Андрею Склярову за пикет, рассказал активист 6 мая в соцсетях. Он пытался обжаловать решение Дзержинского районного суда о взыскании 20 тысяч рублей.

"Это было ожидаемо, я изучу решение и буду обжаловать дальше. Я никуда не тороплюсь," - прокомментировал решение городского суда Скляров.

В феврале Дзержинский районный суд признал Склярова виновным по статье о проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ст. 20.2 КоАП). Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за выход осенью 2025 года с плакатом в поддержку политика Саввы Федосеева, арестованного за публикацию фотографии Алексея Навального*. По мнению Склярова, акция не нуждалась в согласовании, поскольку при ее проведении не применялись сборные конструкции и системы звукоусиления.

Осенью Федосеев провел 13 дней под арестом за публикацию фотографии Навального* в соцсетях. Позже Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящей инстанции.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру