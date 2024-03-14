Суд отправил под арест троих задержанных по делу об участии в ячейке РДК*

Дзержинский районный суд вынес постановление об аресте троих жителей Петербурга, задержанных ранее по подозрению в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Находиться под стражей Ринату Ильину, Никите Красильникову и Артему Щербакову предстоит по меньшей мере до конца апреля.

Утром 14 марта Центр общественных связей ФСБ распространил заявление о задержании в Петербурге "жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии", как считает следствие, готовивших массовое отравление военнослужащих и мирных жителей в новых регионах. По версии спецслужбы, в городе действовала ячейка "Русского добровольческого корпуса"* в составе четырех человек.

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга, арестованные готовили отравление участников добровольческого формирования "Эспаньола" в зоне СВО. С этой целью один из них вместе с неустановленным лицом с января по середину февраля проводил разведку объектов в Петербурге, в том числе пункта сбора гуманитарной помощи для "Эспаньолы" и транспорта, используемого для перевозки грузов в места расположения этого формирования.

Также фигуранты купили 16 февраля и спрятали в тайнике на территории возле Храма Сретения Господня GPS-трекер с целью его дальнейшего размещения на используемой для перевозки груза машине, передает судебная пресс-служба. Помимо этого, в феврале один из них якобы получил около 20 килограммов некоего ядовитого вещества и доставил его в поселок на территории Ленинградской области.

"Указанное неустановленное ядовитое вещество фигуранты должны были смешать с продуктами питания и отправить в виде гуманитарной помощи добровольцам, принимающим участие в СВО в составе добровольческого воинского формирования "Эспаньола" в целях совершения террористического акта", — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Из числа задержанных двое дали показания и признали причастность к инкриминируемому им преступлению. Третий причастность отрицает, от дачи показаний отказался, сославшись на данное статьей 51 Конституции право.

Суд заключил всех троих под стражу до 27 апреля.

*"Русский добровольческий корпус" признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру