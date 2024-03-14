ФСБ заявила о задержании в Петербурге членов РДК*

В Петербурге задержаны члены законспирированной ячейки "Русского добровольческого корпуса"*, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. В связи с этим возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

В состав ячейки входили "четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии", которые, как считает следствие, "намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом" продукты питания, предназначенные для отправки в зону СВО. Делалось это, по версии ФСБ, по заданию кураторов из РДК* и украинской военной разведки с целью отравления российских военнослужащих и жителей новых территорий.

"Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов", — утверждают в ФСБ.

Члены группы задержаны, расследованием уголовного дела занимается следственная группа УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В конце февраля суд заочно приговорил бывшего актера Кирилла Канахина** по статье о госизмене к пожизненному сроку за участие в РДК*.

*"Русский добровольческий корпус" признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

**Росфинмониторинг внес Кирилла Канахина в список террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру