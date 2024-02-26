Актер Кирилл Канахин получил заочно пожизненный срок по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд приговорил к заочному пожизненному сроку бывшего актера Кирилла Канахина (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов) по статье о госизмене (ст.275 УК РФ), об этом 26 февраля пишет ТАСС.

По версии следствия, Канахин обвиняется в нападении на села Брянской области в составе "Русского добровольческого корпуса"*. Сейчас Канахин находится в Украине. Из России актер уехал после начала СВО и вступил в организацию.

Суд признал Кирилла Канахина виновным и назначил пожизненный срок в колонии особого режима.

*"Русский добровольческий корпус" признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру