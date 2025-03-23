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Новости 10:45

На станции "Василеостровская" задержали пассажира после выстрела из "Сигнала охотника"

фото ЗакС политика На станции "Василеостровская" задержали пассажира после выстрела из "Сигнала охотника"

Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Петроградского района на станции метро "Василеостровская" после сообщения о конфликте между пассажирами, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 марта.

Инцидент произошел накануне вечером. Около 23 часов вечера в полицию поступило сообщение о звуках выстрела на станции. По данным правоохранителей, между несколькими пассажирами произошел конфликт и один из них выстрелил в закрывающиеся двери поезда из пускового устройства "Сигнал охотника". Сотрудники полиции задержали молодого человека. В его отношении составлен протокол о мелком хулиганстве (ст.20.1 КоАП). В дальнейшем может быть возбуждено и уголовное дело, сообщили в ГУ МВД.

Напомним, в январе 2025 года протокол о хулиганстве был составлен на нетрезвого пассажира станции "Спасская". По данным правоохранителей, мужчина разбил стекло бутылкой, при этом нецензурно выражаясь. 

фото ЗАКС.Ру


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