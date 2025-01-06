Полиция задержала петербуржца из-за разбитого стекла на "Спасской"

В Петербурге за выходку в вестибюле станции "Спасская" задержан нетрезвый пассажир, сообщили 6 января в ГУ МВД по региону. В результате действий гражданина пострадало стекло.

Инцидент произошел в семь часов утра воскресенья, 5 января. На выходе из метро пьяный 39-летний пассажир разбил бутылкой стекло. При этом он нецензурно бранился, уточнили в полиции.

Мужчина был задержан, в территориальном отделе полиции на него составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). В настоящее время он находится в спецприемнике. Тем временем идет подсчет материального ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в МВД.

Ранее в ведомстве сообщили о проведении профилактической беседы с двумя школьниками после того, как в парке Красного Села был потушен Вечный огонь. Их родителям грозит привлечение к административной ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру