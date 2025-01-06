МВД: В Красном Селе школьники потушили Вечный огонь

Два ученика средней школы потушили Вечный огонь в Красном Селе, сообщили 6 января в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Их родителям грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).

Согласно распространенному сообщению, вечером 5 января в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что неизвестные потушили Вечный огонь в местном парке. Правоохранители установили предполагаемых нарушителей, ими оказались двое школьников в возрасте восьми лет. С обоими провели профилактическую беседу в присутствии законных представителей.

Вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности решается, добавили в МВД.

Вечный огонь в Красном Селе тушат не впервые. В декабре 2023 года полиция задержала за подобное двух подростков-иностранцев. Позже стало известно, что их семьи находились в России с нарушениями миграционного законодательства, суд постановил выдворить их из страны.

UPD: Прокуратура Красносельского района организовала проверку по факту случившегося, рассказали в ведомстве. В частности, в ходе мероприятий будет дана оценка действий родителей по воспитанию детей. Также прокуратура контролирует ход проверки, проводимой правоохранителями.

Фото: ЗАКС.Ру