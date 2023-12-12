Детей, затушивших Вечный огонь в Красном Селе, вместе с родителями выдворят из России

Из России выдворят обе семьи, дети которых потушили Вечный огонь снежками в Красном Селе, об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Кроме инцидента с Вечным огнем оказалось, что обе семьи находились в России с нарушением миграционного законодательства. Во вторник, 12 декабря, правоохранительные органы обратились в Красносельский районный суд с материалами на административное выдворение. Суд ходатайство удовлетворил.

На данный момент родители и их дети находятся в специальных центрах временного содержания, а 11-летний ребенок, который затушил огонь, помещен в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних.

Напомним, что в воскресенье вечером, 10 декабря, подростки из среднеазиатской страны потушили Вечный огонь в Красном Селе.

Фото: ЗАКС.Ру