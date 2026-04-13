Новости 13 апреля 2026, 18:05

В Волхове частично обрушился аварийный пешеходный мост

Два пролета пешеходного моста Строителей через реку Волхов обрушились в Ленинградской области, сообщил глава администрации Волховского муниципального района Александр Сафонов в своих социальных сетях. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас проход к мосту закрыт. В результате инцидента в Волхове ввели режим чрезвычайной ситуации. 

"Выехал на место происшествия вместе с представителями правоохранительных органов. В настоящее время проводится расследование для установления причин произошедшего", - написал Сафонов.

В пресс-службе правительства Ленобласти добавили, что построенный в 1963 году мост в Волхове, известный как "Старый мост", не использовался с момента введения в эксплуатацию Ильинского моста в 1996 году. Данная переправа также проходит через реку Волхов. Три года назад мост Строителей признали аварийным, его готовили к демонтажу. Мост также создавал помехи для судоходства по реке Волхов, сообщили представители администрации Ленобласти.

Сейчас мост оцепили, на месте работают профильные службы. Власти собираются оценить состояние конструкций моста и готовятся к демонтажу объекта.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Сафонов


