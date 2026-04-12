Пенсионерка погибла во время пожара в Калининском районе

Утром 12 апреля в доме на проспекте Мечникова произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. В результате погибла женщина 1945 года рождения.

"В трёхкомнатной квартире, в комнате площадью 10 кв. метров происходило горение обстановки по всей площади. <...> Из опасной зоны эвакуированы 20 человек," - доложили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в 7:55. Возгорание ликвидировали через 42 минуты. К тушению пожара привлекли 4 единицы техники и 17 человек. Причину возгорания представители ведомства не уточняют.

Неделю назад из-за пожара в Калининском районе погиб мужчина. Инцидент произошел на Бестужевской улице.

