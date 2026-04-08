Из-за инфекции 47 детских садов Петербурга и Ленобласти закрыли на карантин

В Петербурге и Ленобласти проводится дезинфекция в 47 частных детских садах группы компаний "Эрудит", передает пресс-служба Роспотребнадзора. У воспитанников детских образовательных учреждений обнаружили сальмонеллез — острую кишечную инфекцию. В ведомстве считают, что вспышка заболевания произошла из-за несоблюдения требований санитарного законодательства организатором детского питания ООО "Альфа Групп" и поставщиком пищевой продукции ООО "Лидер Групп".

Роспотребнадзор выяснил, что организатор питания ООО "Альфа Групп" нарушало технологию приготовления продукции и использовало пищу с истекшим сроком годности. Также компания не обучала персонал соблюдению гигиены. Из-за нарушений Всеволожский городской суд 3 апреля приостановил деятельность организации на 30 дней. В Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора также обнаружили у компании две незарегистрированные площадки во Всеволожском районе Ленобласти.

По данным Роспотребнадзора, поставщик пищевой продукции ООО "Лидер Групп" пренебрегал дезинфекционными мероприятиями. Ведомство изъяло у компании 500 кг мяса цыплят, в котором нашли сальмонеллу.

Исполнительный директор группы компаний "Эрудит" Татьяна Ладыженская в разговоре с 47news предположила, что в пятницу или на следующей неделе детские сады возобновят работу. Также она отметила, что в детских образовательных учреждениях, закрытых Роспотребнадзором на карантин, заболевших нет. К 8 апреля ведомству известно о 53 случаях заражения кишечной инфекцией, зарегистрированных с 23 марта.

Первыми начали заболевать воспитанники детских садов из Всеволожска. После инфекцию зафиксировали в разных районах Петербурга. Сеть частных детских садов "Эрудит" работает с 1998 года. Она представлена во Всеволожске, Янино, Кудрово, Новоселье, Коммунаре, в деревнях Тосненского и Ломоносовского районов. Всего в детских садах "Эрудита" воспитываются 1400 детей.

