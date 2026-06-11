Медучреждения в Петербурге эвакуируют из-за сообщений о минировании

Днем 11 июня в некоторых медицинских учреждениях Петербурга объявили об эвакуации из-за сообщений о минировании зданий. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению подтвердили ЗАКС.Ру информацию журналистов, однако данных о количестве поликлиник, где прошла эвакуация, у ведомства пока нет.

Эвакуации проходили примерно в 13-14 часов, писали СМИ. Сообщения о минировании поступали на электронную почту медучреждений. У некоторых поликлиник собрались толпы горожан. Возле медучреждений дежурят росгвардейцы.

По словам очевидцев, эвакуация прошла в разных районах города. Сообщения о минировании получили поликлиники на Благодатной и Ольховской улицах, проспектах Шлиссельбургском и Пахоменко, а также в Николаевской больнице в Петергофе, писала "Фонтанка". Журналисты издания заявили, что им на почту также пришло сообщение об угрозе. По данным одного из городских телеканалов, эвакуация прошла минимум в 12 медучреждениях Петербурга.

Несколькими днями ранее шесть районных судов Петербурга эвакуировали из-за сообщений о минировании. Письма с сообщениями о взрывчатке поступали на почты судов.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру