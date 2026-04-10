Студент и выпускник Горного университета погибли на Камчатке

В результате похода группы туристов из Петербурга и Череповца по Налычевскому природному парку в Камчатском крае погибли студент и выпускник Горного университета, передает 10 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. О нахождении двух погибших в районе Авачинского перевала на Камчатке сообщило ГУ МЧС по Камчатскому краю в своих социальных сетях.

"Студент и выпускник. Самостоятельно поехали в рамках экстремального туризма. Эта секция не имеет отношения к университету", - цитирует начальника управления цифрового обеспечения Горного университета Сергея Чернядьева "Фонтанка".

"Фонтанка" сообщает, что 22-летний Федор и 24-летний Сергей состояли в университетском туристическом клубе имени Ефремова. Один из них в 2024 году руководил группой из восьми туристов на Камчатке, утверждает ТАСС. В то же время руководство вуза подчеркивает, что молодые люди ушли в поход в рамках экстремального туризма, а не по согласованию с университетом.

После пропажи группы туристов, двое из которых погибли, следственное управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело сразу по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В пресс-службе краевого правительства добавили, что родственникам погибших туристов окажут всестороннюю поддержку.

Сообщение о пропаже группы туристов в Налычевском природном парке на юге полуострова поступило спасателям ночью 10 апреля. По предварительным данным следствия, на маршруте у реки Шумной группа разделилась после конфликта. Два человека остались на кордоне, а остальные семь продолжили движение по маршруту, не имея при себе ни палаток, ни спутникового телефона. В результате поисковой операции пятерых пропавших нашли живыми, но с признаками обморожения. Двое погибли.

