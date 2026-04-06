Открытое горение в калининградском ТЦ ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Гиант" в 22:53 5 апреля, передает пресс-служба МЧС Калининградской области. После этого специалисты приступили к проливке и разбору конструкций. Огнеборцы тушили пожар в течение примерно восьми часов. Пострадали два сотрудника МЧС. Их госпитализировали и после осмотра отправили домой, угрозы жизням и здоровью нет.

"В торговом центре "Гиант" МЧС полностью ликвидировало открытое горение. Сейчас проводят проливку и разбор конструкций. Спасибо всем спасателям!" - добавил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своих соцсетях.

Пожар вспыхнул в центральной части Калининграда в ТЦ "Гиант" днем 5 апреля. Площадь возгорания составила 7 тысяч кв. м. Из здания эвакуировали 140 человек. Трое пострадали, двоих из них госпитализировали. После осмотра их отправили домой. Пламя охватило все этажи торгового центра, сгорела значительная часть фасада.

Представители городских властей не раскрыли точную причину возгорания. В пресс-службе МЧС уточнили, что в здании ТЦ находились горючие материалы. Также в ведомстве отметили, что в день пожара в городе был сильный ветер. Прокуратура Калининградской области заявила, что установит обстоятельства происшествия и проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности.

ТЦ "Гиант" ввели в эксплуатацию в 2019 году. Торговый центр состоит из двух этажей и цокольного этажа. В нем располагались около 130 торговых точек, фудкорт и кинотеатр.

