Новости 5 апреля 2026, 18:09

В Калининграде горит торговый центр "Гиант"

фото ЗакС политика В Калининграде горит торговый центр "Гиант"

Пожар начался в торговом центре "Гиант" в Калининграде, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своих соцсетях. ТЦ находится на Московском проспекте в центральном районе города. На месте происшествия работает штаб МЧС. Трое человек пострадали, двоим из них понадобилась госпитализация. Из здания эвакуировали 140 человек. Пожар удалось локализовать. 

"Есть первая информация о троих пострадавших. Без ожогов. Двоих госпитализируют в БСМП, стабильны. На месте работают 7 бригад скорой помощи. 17 пожарных машин, 85 людей тушат," - доложил Беспрозванных.

Представитель регионального МЧС в разговоре с губернатором отметил, что до детской комнаты и кинотеатра возгорание не добралось. Это следует из видео, опубликованного главой региона в соцсетях.

По данным регионального МЧС, площадь возгорания составляет 1500 кв. м. В ведомстве добавили, что ситуацию осложняют горючие материалы, находящиеся в торговом центре. Судя по видео, опубликованным в соцсетях, пламя охватило все этажи торгового центра. Сгорела значительная часть фасада здания. 

Сотрудники регионального МЧС не сообщают о причинах возгорания. В пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства пожара. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности. 

Площадь ТЦ "Гиант" занимает 6 тысяч кв. м. В нем два этажа и один цокольный этаж. Торговый центр включает фудкорт, детский развлекательный центр и кинотеатр. Генеральным директором ООО "Гиант" является Дмитрий Ксенофонтов.

Дарья Нехорошева / Фото: Прокуратура Калининградской области


