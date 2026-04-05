В Калининграде горит торговый центр "Гиант"

Пожар начался в торговом центре "Гиант" в Калининграде, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своих соцсетях. ТЦ находится на Московском проспекте в центральном районе города. На месте происшествия работает штаб МЧС. Трое человек пострадали, двоим из них понадобилась госпитализация. Из здания эвакуировали 140 человек. Пожар удалось локализовать.

"Есть первая информация о троих пострадавших. Без ожогов. Двоих госпитализируют в БСМП, стабильны. На месте работают 7 бригад скорой помощи. 17 пожарных машин, 85 людей тушат," - доложил Беспрозванных.

Представитель регионального МЧС в разговоре с губернатором отметил, что до детской комнаты и кинотеатра возгорание не добралось. Это следует из видео, опубликованного главой региона в соцсетях.

По данным регионального МЧС, площадь возгорания составляет 1500 кв. м. В ведомстве добавили, что ситуацию осложняют горючие материалы, находящиеся в торговом центре. Судя по видео, опубликованным в соцсетях, пламя охватило все этажи торгового центра. Сгорела значительная часть фасада здания.

Сотрудники регионального МЧС не сообщают о причинах возгорания. В пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства пожара. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности.

Площадь ТЦ "Гиант" занимает 6 тысяч кв. м. В нем два этажа и один цокольный этаж. Торговый центр включает фудкорт, детский развлекательный центр и кинотеатр. Генеральным директором ООО "Гиант" является Дмитрий Ксенофонтов.

