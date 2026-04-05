Мужчина погиб во время пожара в Калининском районе

При пожаре в квартире на Бестужевской улице Калининского района 5 апреля погиб мужчина, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Сообщение о возгорании поступило в 9:03 утра. Пожар ликвидировали через 24 минуты.

"В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 6 кв. метров, происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра. В 09:27 пожар ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина", - доложили в пресс-службе ведомства.

К ликвидации возгорания привлекли 15 специалистов и три единицы техники. В ведомстве не уточнили причину пожара.

В конце февраля из-за возгорания в доме на улице Фрунзе погиб мужчина, еще троих человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

