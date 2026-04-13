В доме на Невском проспекте начался пожар

На чердаке дома на Невском проспекте, 65, 13 апреля начался пожар, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. О возгорании пожарные узнали в 14:56. Площадь возгорания составляет 600 кв. м. К ликвидации возгорания привлекли 22 единицы техники и 75 человек. На месте происшествия также работают полиция и ПетербургГаз. Сообщений о пострадавших нет.

"По уточненной информации, в шестиэтажном жилом здании размером 30х40 метров происходит горение чердака на площади 600 кв. метров", - отметили в пресс-службе ведомства.

Корреспондент ЗАКС.Ру с места событий передает, что дыма над зданием не видно. Запах дыма практически не ощущается. Движение в обе стороны перекрыто.

Спустя примерно 15 минут после начала пожара сотрудники МЧС присвоили пожару дополнительный номер 1-БИС. В 16:01 возгоранию на Невском проспекте присвоили номер 3.

Из-за происшествия на Невском проспекте перекрыли движение. Судя по сервису "Яндекс Карты", на Садовой, Гороховой улицах, на улице Жуковского и других зафиксированы пробки.

Дом на Невском, 65, является доходным домом Рюль и Г.Г. Блокка. Его построили в начале XIX века. В 2025 году завершились капитальный ремонт и реставрация здания.

Обновление. В 16:57 пожар локализовали. Сотрудники МЧС спасли 18 человек. Пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекли 38 единиц техники и 157 специалистов. В 17:15 возгоранию присвоили класс 1-БИС. На Невском проспекте частично возобновилось движение автобусов и автомобилей.

