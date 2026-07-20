Троих фигурантов осудили за организацию незаконной миграции в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга 20 июля вынес приговоры Евгению Леденяеву, Дарье Ходус и Абдуселиму Эседулаеву по делу об оформлении фиктивных документов для легализации мигрантов в России, сообщила jбъединенная пресс-служба судов. Их признали виновными по статье о незаконной организации миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК).

Суд установил, что с апреля 2018 года по июнь 2019 года Леденяев и Эседулаев начали незаконно легализовывать иностранцев в России. Они оформляли фиктивные документы о месте пребывания и трудовой деятельности мигрантов, а затем использовали поддельные бумаги для постановки иностранцев на учет, продления срока их пребывания в стране и получения трудовых патентов.

В феврале 2019 года злоумышленники привлекли к делу Ходус. Суд установил, что Ходус имела необходимые связи и знания в сфере миграционного законодательства. Она занималась оформлением поддельных документов и получала вознаграждение за свою работу.

Весной 2019 года к фигурантам под видом клиента обратился сотрудник полиции. Он договорился о получении фиктивных документов для гражданина Кыргызстана. Силовик пообещал выплатить за работу 22 тысячи рублей. При встречt с Эседулаевым он передал ему часть суммы — 5 тысяч рублей. После Ходус договорилась с неустановленными лицами об оформлении паспорта и водительских прав для мужчины из Кыргызстана за 15 тысяч рублей. Еще 2 тысячи Ходус получила лично за свою работу. После передачи фиктивных документов их изъяли правоохранители.

Суд назначил Эседулаеву три года лишения свободы и штраф в размере 450 тысяч рублей. Ходус получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 200 тысяч рублей. Леденяеву назначили 10 месяцев лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч рублей, одна он успел полностью отбыть наказание, пока шло разбирательство по делу. Эседулаев и Леденяев полностью признали вину. Ходус признала ее частично.

В начале июля 2026 года в Петербурге по статье об организации незаконной миграции осудили на 3 года условно экс-руководителя медицинской компании "Сфера-мед" Льва Авербаха. Суд установил, что мужчина вместе с коммерческим директором организации оформляли фиктивные приглашения на лечение в России.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру