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Новости 17 июля 2026, 16:46

Глава ассоциации детективов приговорен к 12 годам колонии за госизмену

фото ЗакС политика Глава ассоциации детективов приговорен к 12 годам колонии за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима президента некоммерческого партнерства "Международное объединение частных детективов" Андрея Матушкина по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщила 17 июля объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Дело слушали в закрытом режиме.

"Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа", — сообщили в судебной пресс-службе.

Также суд конфисковал у Матушкина 150,4 тысячи рублей.

О задержании Матушкина стало известно в октябре 2025 года. По информации СМИ, ему вменяли сбор и передачу за рубеж сведений, составляющих государственную тайну, и сотрудничество с иностранной разведкой. "Международной объединение частных детективов" зарегистрировано в Петербурге в 2012 году, его члены разыскивают пропавших людей, занимаются наружным наблюдением и оказывают иные услуги.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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