Материалы дела ансамбля "Нефес" вновь поступили в суд

В Петроградский районный суд заново поступили материалы административного дела ансамбля "Нефес", сообщила 8 июня "Фонтанка" со ссылкой на руководителя Крымско-татарского общества Петербурга при Доме национальностей Радиона Эсмедляева и заместителя генерального директора АНО "Перевал" Николая Лукьянова. По информации издания, они сейчас находятся в суде.

По данным "Фонтанки", Эсмедляева обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ). По версии силовиков, он держал в руках раскрытый крымско-татарский флаг, когда находился вместе с коллективом "Нефес" на экскурсии в Петропавловской крепости.

Эсмедляева и Лукьянова задержали вместе с руководителем ансамбля Севиле Халиловой 17 мая по той же статье. Они сопровождали участников детского хореографического коллектива на экскурсии. Тогда сообщалось, что воспитанники "Нефеса" в национальных костюмах развернули на улице три флага: России, Республики Крым и крымско‑татарское знамя. Эти действия послужили основанием для доставления Халиловой и Эсмедляева в отдел полиции, однако суд вернул протокол полицейским из‑за процессуальных ошибок.

Позже городские власти назвали произошедшее "недоразумением". По словам главы комитета по межнациональным отношениям Олега Капитанова, вопросы к делегации из Крыма возникли из-за визуального сходства знамя с символикой запрещенной на территории России организации. Для детей ансамбля, Халиловой и Эсмедляева организовали экскурсию по Петергофу и водную прогулку по рекам, каналам и Финскому заливу. В Смольном заверили, что после инцидента Петербург продолжит сотрудничество с творческим коллективом.

Обновление. По информации "Фонтанки", суд прекратил производство по делу о демонстрации запрещенной символики в отношении Эсмедляева. Ему вернули национальный крымско-татарский флаг, который силовики изъяли во время экскурсии. Завтра суд начнет рассматривать протокол об организации несогласованного публичного мероприятия.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру