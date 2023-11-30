ВС признал Международное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил в России

Верховный суд на заседании 30 ноября рассмотрел иск Министерства юстиции о признании Международного движения ЛГБТ* экстремистским и о запрещении его деятельности на территории России. Суд требования ведомства удовлетворил, сообщило РИА "Новости".

"Исковые требования удовлетворить: признать Международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России", — огласил решение судья и отметил, что его следует "исполнять немедленно".

В то же время, по данным "Интерфакса", вынесенное решение "не затрагивает право граждан на личную жизнь и не повлечет каких-либо негативных юридических последствий". Сами ограничения касаются соблюдения запрета на пропаганду ЛГБТ, формирование интереса граждан и их вовлечение в движение.

Заседание проходило в закрытом режиме без присутствия ответчиков, в нем участвовал представитель Минюста.

О требовании ведомства стало известно 17 ноября. В тот же день президент Владимир Путин высказался о том, что представители ЛГБТ* также являются частью общества. В день заседания пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за процессом.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру