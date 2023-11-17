Путин об ЛГБТ: Это тоже часть общества

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Культурного форума в Петербурге высказался об ЛГБТ-персонах. Режиссер Эмир Кустурица обращаясь к главе государства отметил, что в западном кинематографе культ меньшинств. Для победы на "Оскаре" надо обязательно сделать квоты для ЛГБТ-персон, пояснил Кустурица. Путин в ответ заявил, что представители меньшинств тоже имеют право на победу в конкурсах кино:

- Неожиданную вещь скажу. Они тоже - эти темы и эти люди - имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать. Потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди, - сказал президент.

Он добавил, что плохо - если только такие люди побеждают в конкурсах.

Напомним, ранее 17 ноября Минюст обратился в Верховный суд с требованием признать Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским движением и запретить его деятельность на территории России. Это движение якобы разжигает социальную и религиозную розни, сообщили в Минюсте.

София Саттарова / Скриншот трансляции ТАСС