В Кремле не следят за судебным процессом о признании движения ЛГБТ экстремистским

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу судебного процесса о признании экстремистским международного общественного движения ЛГБТ, об этом 30 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова Пескова.

По словам Пескова, в Кремле не следят за судебным процессом.

"Не следим. Комментариев нет", – сообщил Дмитрий Песков.

В четверг, 30 ноября, Верховный суд РФ рассмотрит иск о признании движения ЛГБТ экстремистской организацией в России.

Напомним, что признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистским потребовало Министерство юстиции РФ. Ранее Пескову уже задавали вопрос о том, что об этом думают в Кремле, однако пресс-секретарь отказался от комментариев.

Фото: ЗАКС.Ру