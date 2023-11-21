Песков отказался комментировать возможное признание движения ЛГБТ экстремистским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможное признание в РФ экстремистским международного движения ЛГБТ, об этом 21 ноября пишет ТАСС.

"Не считаю себя вправе каким-то образом комментировать, принимая во внимание обращение по линии Минюста. Поэтому здесь я ничего не хотел бы говорить по этой теме", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли власти России сексуальные меньшинства частью общества.

Напомним, что Министерство юстиции России потребовало признать движение ЛГБТ экстремистским и запретить его в России. Однако президент страны Владимир Путин на заседании в рамках Культурного форума в Петербурге заявил о том, что люди из ЛГБТ-сообщества – тоже часть общества.

Фото: kremlin.ru