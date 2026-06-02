Суд оштрафовал сотрудницу ЖКС на 16 млн рублей за хищение щебня и взятки

Московский районный суд Петербург вынес приговор двум сотрудницам Жилкомсервиса № 3 Московского района Екатерине Бронниковой и Татьяне Мошариной по делу о мошенничестве с закупкой щебня для предприятия (ч. 3 ст. 159 УК), передает 2 июня Объединенная пресс-служба судов города. Бронникову также признали виновной в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК). Ее оштрафовали на 16,7 млн рублей, а Мошарину — на 100 тысяч рублей.

Суд установил, что Бронникова и Мошарина договорились похитить имущество предприятия. Мошарина составила служебную записку о закупке 10 кубометров щебня на сумму в 30 тысяч рублей. Щебень на склад организации не приехал, а был доставлен по некоему адресу в Ленинградской области. Деньги за щебень фигурантки дела присвоили себе, оформив фиктивные документы, что щебень якобы передали для нужд предприятия.

Кроме того, с июля 2021 года по июнь 2024 года Бронникова регулярно получала деньги от представителей компаний-поставщиков за приоритетное направление заявок на поставку продукции для жилкомсервиса. Также за вознаграждение она не реагировала на нарушения сроков поставок. Общая сумма полученных взяток превысила 208 тысяч рублей.

Помимо штрафа, Бронникову на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с организацией работы склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей. Мошариной запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью в сфере санитарного содержания и благоустройства многоквартирных домов. Также суд постановил конфисковать у Бронниковой в доход государства более 208 тысяч рублей, полученных в качестве взяток.

В конце января 2025 года прокуратура завершила расследование по делу о получении взятки в размере 9,7 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК) гендиректором ЖКС № 2 Кировского района. В октябре 2025 года его приговорили к 4 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима. Суд установил, что он договорился с бухгалтером ЖКС получать взятки от коммерсанта за приоритетное заключение контрактов.

