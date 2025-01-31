Гендиректор "ЖКС №2 Кировского района" предстанет перед судом за взятку в 9,5 млн рублей

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Жилкомсервис №2 Кировского района", которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), об этом 31 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, не позднее августа 2017 года обвиняемый предложил главному бухгалтеру на постоянной основе получать взятки от предпринимателя, поставлявшего продукцию в Кировском районе. Деньги предназначались за приоритетное заключение контрактов, их своевременную оплату и общее покровительство, включая отказ от проверок качества поставок и непринятие мер при нарушениях. Бизнесмен согласился на условия, но затем обратился в правоохранительные органы.

С марта 2018 года по декабрь 2021 года предприниматель передал чиновникам около 9,5 млн рублей. Главбух оставила себе 1,9 млн, а остальную сумму передала гендиректору.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Бывший главный бухгалтер уже осуждена – 27 января ей назначили 4,5 года колонии общего режима, штраф в 27,8 млн рублей и конфискацию всей суммы взятки.

Напомним, что в конце ноября 2024 года директора "Жилкомсервиса № 1 Центрального района" Александра Зуева оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Проверка прокуратуры выявила, что в 17 домах, находящихся в ведении компании, лестничные клетки, подвалы, чердаки и фасады находились в неудовлетворительном состоянии.

Фото: ЗАКС.Ру