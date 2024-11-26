Директора "Жилкомсервиса № 1 Центрального района" оштрафовали на 25 тысяч рублей

Мировой судья судебного участка № 200 оштрафовал на 25 тысяч рублей директора "Жилкомсервиса № 1 Центрального района" Александра Зуева за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП). О том, что главу УК привлекли к ответственности, сообщили 26 ноября в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в 17 домах, находящихся в зоне ответственности "Жилкомсервиса № 1", лестничные клетки, подвалы, чердаки и фасады находились в ненадлежащем техническом состоянии. Это и послужило поводом для обращения в суд. Как выяснил ЗАКС.Ру, суд вынес постановление по делу 20 ноября.

Это не первый раз, когда у прокуратуры возникают претензии к работе "Жилкомсервиса № 1 Центрального района". В начале октября ведомство направило представление руководству организации из-за частично затопленных подвалов объекта культурного наследия, а именно доходного общества "Россия", расположенного в Басковом переулке.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру