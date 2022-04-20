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Новости 16:58

В 2021 году количество привлечений протестующих к ответственности увеличилось более чем в 6 раз

фото ЗакС политика В 2021 году количество привлечений протестующих к ответственности увеличилось более чем в 6 раз

Судебный департамент при Верховном суде РФ представил статистику по количеству привлечений граждан к административной ответственности по "митинговой" статье 20.2 КоАП в 2021 году. Отчёт приводится в телеграм-канале "Апология".

Всего за прошедший года, согласно официальным данным, в России за участие в протестах привлекли 15 601 гражданина. 

В рамках данных разбирательств было назначено: 12 709 штрафов на общую сумму свыше 169 млн рублей (на данный момент вступило в силу штрафов на 145,6 млн рублей); под административный арест попали 2 200 задержанных, а обязательные работы получили 676 человек.

В качестве примера в "Апологии" привели статистику ВС РФ по 2020 году, согласно которой по "протестной" 20.2 КоАП было вынесено 2 454 обвинительных решения, из которых: в 2 062 случаях были назначены штрафы; в 233 - аресты; в 147 - обязательные работы.

Напомним, что самыми примечательными протестными демонстрациями 2021 года стали массовые манифесты за свободу Алексея Навального, которые проходили во многих российских городах 23 и 31 января, а также 21 апреля.


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