Суд зарегистрировал ходатайство осуждённого за нападение на силовиков Девятого о замене срока на более мягкое наказание

В Колпинский райсуд Петербурга поступило ходатайство защитника, представляющего интересы местного жителя Николая Девятого, о замене неотбытой части назначенного ему наказания на более мягкое. О регистрации прошения пишет объединённая пресс-служба городских судов.

Ранее Девятому присудили 4,5 года в колонии по делу о нападении на сотрудников ГИБДД (ч. 2 ст. 318 УК) в ходе митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января 2021 года.

Адвокат отметил, что Девятый уже отбыл более половины своего срока, поэтому согласно ст. 80 Уголовного кодекса РФ неотбытая часть наказания может быть заменена на более мягкое.

Как указывает в ходатайстве защитник, его клиент "не нуждается в дальнейшем нахождении в колонии", так как имеет постоянную прописку в Петербурге, ранее судим не был, имеет образование и "устойчивые социальные связи". Кроме того он женат, а также осознал всю пагубность своего поступка, в чём раскаивается.

Адвокат ходатайствовал о замене срока на исправительные работы.

В ближайшее время суд изучит прошение стороны защиты.

Напомним, во время акции протеста 23 января 2021 года Девятый вышел на дорогу возле выставочного зала "Манеж" и ударил двух сотрудников дорожной полиции. В августе того же года его признали виновным в насилии над представителями власти и приговорил к 4,5 года колонии, а также обязали выплатить по 150 тысяч рублей каждому из пострадавших.

фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга