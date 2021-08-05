Николая Девятого, обвиненного в нападении на силовика, приговорили к 4,5 годам колонии

Петербуржец Николай Девятый, которого обвинили в нападении на сотрудников правопорядка на несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января, получил от Октябрьского районного суда 4,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, мужчина повредил ограждения, выставленные в тот день в центре города, ударил по лицу одного сотрудника ГИБДД, а после, покидая место происшествия, ударил второго сотрудника дорожной полиции.

Девятый признался в содеянном и сослался на состояние аффекта, случившееся с ним в толпе, а также боязнь оказаться в руках силовиков. Суд обязал его также выплатить каждому из двух пострадавших по 150 тысяч рублей.

Напомним, что 23 января демонстранты, открыто выступавшие против действующей власти и поддерживавшие Алексея Навального, на время перекрыли Невский проспект, чего не случалось со времен "маршей несогласных" середины 2000-х годов.