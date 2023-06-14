Суд не стал смягчать наказание петербуржцу, ударившему полицейских на митинге

Колпинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства, поданного стороной защиты Николая Девятого. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигуранту не будут смягчать наказание по делу о нападении на силовика (ч. 2 ст. 318 УК) во время несанкционированной акции 23 января 2021 года.

Адвокат Девятого добивался его вызволения из колонии, ссылаясь на отсутствие у подзащитного в прошлом судимости и наличие семьи.

Петербуржец получил четыре с половиной года колонии за то, что ударил двух сотрудников ГИБДД в ходе многотысячной протестной манифестации.

фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга