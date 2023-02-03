Московскую полицию обязали выплатить компенсации участникам акции в поддержку Навального

Мосгорсуд вынес решение в пользу участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, состоявшейся 2 февраля 2021 года. Как сообщает Telegram-канал "Тюремный МГУ", освещающий дело активиста Дмитрия Иванова, ему и еще 22 задержанным демонстрантам присудили по 3 тысячи рублей. Эти деньги должен будет выплатить столичный главк МВД.

В эту сумму оценили непредоставление задержанным питания и постельного белья в отделе полиции, где они вынуждены были провести длительное время.

Законность задержаний и иные обстоятельства, связанные с лишением свободы протестующих, суд под сомнение не поставил.

Напомним, что два года назад, в связи с возвращением Алексея Навального в Россию после лечения от последствий отравления, в крупных городах прошла целая серия несанкционированных акций протеста. Акция 2 февраля состоялась в день замены ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Впоследствии политик стал фигурантом новых уголовных дел, он был включен в список экстремистов и террористов, а его структуры — запрещены и ликвидированы.