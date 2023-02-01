Суд согласился вызвать Лаврова и Конашенкова на процесс по делу автора "Протестного МГУ"

Суд в Москве продлил срок предварительной меры для автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова в виде содержания под стражей еще на три месяца. Как сообщает в социальных сетях группа его поддержки, в следственном изоляторе фигурант дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК) пробудет как минимум до начала мая.

Защита безуспешно настаивала на домашнем аресте, утверждая, что гособвинение никак не обосновало необходимость дальнейшей изоляции Иванова от общества.

Особенностью заседания стало согласие суда на привлечение к процессу министра иностранных дел Сергея Лаврова и официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова в качестве свидетелей обвинения: об этом ходатайствовали адвокаты. Для участия высокопоставленных чиновников осталось лишь обеспечить их явку.

За посты в Telegram о спецоперации на Украине Иванову грозит до десяти лет колонии. Его поместили под стражу в начале лета.