ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:32

Суд в Москве арестовал на два месяца автора "Протестного МГУ"

фото ЗакС политика Суд в Москве арестовал на два месяца автора "Протестного МГУ"

Пресненский районный суд Москвы отправил на два месяца под арест автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, обвиняемого в распространении фейков об армии, сообщило 3 июня "ОВД-Инфо"*. В СИЗО он пробудет до 2 августа.

Иванов обвиняется в распространении по мотивам политической ненависти заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Основанием для уголовного преследования активиста стали, по данным "ОВД-Инфо"*, публикации в "Протестном МГУ" о ходе спецоперации на Украине.

Утром в четверг силовики пришли с обыском в московскую квартиру, где проживают родители Иванова, и увезли последних на допрос. Сам автор "Протестного МГУ" в тот момент находился в спецприемнике. Кроме того, тогда же состоялись обыски у двоих активистов, а третьего задержали на улице. Все они проходят по делу как свидетели.

*Минюст внёс правозащитный проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама