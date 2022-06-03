Суд в Москве арестовал на два месяца автора "Протестного МГУ"

Пресненский районный суд Москвы отправил на два месяца под арест автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, обвиняемого в распространении фейков об армии, сообщило 3 июня "ОВД-Инфо"*. В СИЗО он пробудет до 2 августа.

Иванов обвиняется в распространении по мотивам политической ненависти заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Основанием для уголовного преследования активиста стали, по данным "ОВД-Инфо"*, публикации в "Протестном МГУ" о ходе спецоперации на Украине.

Утром в четверг силовики пришли с обыском в московскую квартиру, где проживают родители Иванова, и увезли последних на допрос. Сам автор "Протестного МГУ" в тот момент находился в спецприемнике. Кроме того, тогда же состоялись обыски у двоих активистов, а третьего задержали на улице. Все они проходят по делу как свидетели.

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