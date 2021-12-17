В деле Резника свидетелем выступил подполковник в отставке

Октябрьский районный суд 17 декабря начал рассмотрение по существу дела бывшего депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Экс-парламентария обвиняют в якобы приобретении и хранении без намерения сбыта 18,2 грамма сушеной марихуанны.

Суд начал допрашивать свидетелей. Первым выступил индивидуальный предприниматель Игорь Мальцев. Он сообщил, что был понятым при обыске в квартире родственника Резника Ивана Дорофеева. Мальцев заявил, что перед обыском депутат якобы ходил по квартире, выложил на стол две пластиковые баночки с надписями "Ментос" и позже ушел. Во время обыска баночки изъяли. Их не вскрывали, но на свет было видно, что в одной из них что-то растительного содержания, сказал свидетель. По его словам, сотрудник пояснил, что содержимое может быть запрещенным веществом.

Мальцев сообщил, что прогуливался по улице с приятелем, когда сотрудник правоохранительных органов предложил поучаствовать в обыске как понятой. Адвокат Резника Михаил Пашинский уточнил у свидетеля, имел ли он отношение к органам правопорядка. Свидетель ответил утвердительно. По его словам, он около 20 лет был сотрудником таможенной службы. В отставку ушел в звании подполковника в 2020 году. Пашинский поинтересовался, был ли он сотрудником МВД. Мальцев сообщил, что это было в 2007 году, и отказался назвать подразделение.

Адвокат Резника спросил, вел ли кто-то видеозапись оперативных действий. Мальцев ответил, что сам ничего не снимал, а про остальных не знает. Позже прокурор зачитала протоколы обыска и осмотра вещей о наличии видеозаписи. Прокурор поинтересовалась у Мальцева, вспомнил ли он о применении записывающих видеоустройств. Свидетель ответил утвердительно. Пашинский попытался уточнить, кто именно снимал происходящее, но Мальцев конкретно на вопрос не ответил.

⁃ Я видел, как Резник выкладывает баночки. Кто успел подловить его, я сказать затрудняюсь, - сказал свидетель.

Суд намерен допросить и Дорофеева. Его дело тоже рассматривают в Октябрьском районном суде.

Резника обвиняют в покупке 18,2 грамма запрещенного растительного вещества для личного употребления (ч. 1 ст. 228 УК). По этой статье ему грозит лишение свободы до трех лет.

Резника задержали на следующий день после объявления выборов депутатов Законодательного собрания. Его отправили под домашний арест, а следователь запретил допустить к экс-депутату нотариуса, из-за чего Резник не смог подготовить документы и принять участие в выборах. После голосования, 21 сентября, Санкт-Петербургский городской суд признал незаконным запрет на общение с нотариусом.