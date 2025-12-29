Беглов: Борис Ивченко полностью посвятил себя служению Отечеству и Петербургу

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью депутата Заксобрания шестого созыва Бориса Ивченко. Глава города назвал парламентария и ученого глубоко компетентным, ответственным и патриотичным человеком, который пользовался уважением у коллег и жителей Северной столицы. Текст обращения опубликовал Смольный 29 декабря.

"Борис Павлович Ивченко полностью посвятил себя служению Отечеству и Санкт-Петербургу. <...> На посту депутата Законодательного Собрания Борис Ивченко внёс большой вклад в разработку и принятие законов в сфере промышленности, экономики и предпринимательства", - говорится в сообщении губернатора.

Глава Петербурга отметил, что город будет хранить светлую память о Борисе Ивченко.

Борис Ивченко скончался 29 декабря в возрасте 84 лет. В 2016 году он избирался в петербургский парламент от "Единой России". В Заксобрании он представлял избирательный округ № 15 (Фрунзенский район). До работы в Мариинском дворце он в течение двух лет был депутатом МО "Балканский". Большую часть жизни Ивченко посвятил науке. Длительное время работал в НИИ, подведомственных Министерству обороны. Был участником создания ракетных комплексов для ВМФ. Профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру