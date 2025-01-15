Дом бывшего депутата петербургского ЗакСа Погорелова ограбили в Ленобласти

Грабители проникли в дом экс-депутата петербургского Законодательного собрания Михаила Погорелова и похитили деньги и драгоценности, сообщают 15 января 78.ru и "Фонтанка.ру".

Злоумышленники пробрались в коттедж бывшего парламентария через окно первого этажа в период с 6 по 10 января. Были похищены личные вещи, драгоценности а также крупная сумма наличными. Общий ущерб может достигать 10,2 млн рублей, сообщают СМИ. В беседе с 78.ru Погорелов рассказал, что был в отъезде, а о случившемся ему рассказали близкие. Экс-депутат обратился в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Напомним, Михаил Погорелов с 2016 по 2021 год был депутатом петербургского ЗакСа по 11-му округу (Выборгский район). Выдвигался от партии "Единая Россия". До избрания в ЗакС работал в аппарате городского парламента. Два созыва являлся депутатом МО "№15".

фото ЗАКС.Ру