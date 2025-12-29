Скончался бывший депутат Заксобрания Петербурга Борис Ивченко

На 85 году жизни скончался депутат Законодательного собрания Петербурга шестого созыва Борис Ивченко, сообщил спикер парламента Александр Бельский 29 декабря. С 2016 по 2021 год он представлял в городском парламенте избирательный округ №15, расположенный на территории Фрунзенского района. Избирался от "Единой России".

"В стенах парламента Борис Павлович проявлял себя как мудрый политик и истинный петербуржец, искренне радеющий за развитие родного города и благополучие его жителей. Его глубокие знания и жизненный опыт помогали в решении сложнейших законодательных задач. <...> Светлая память об этом талантливом человеке, ученом и патриоте навсегда сохранится в наших сердцах и в истории Петербурга", – написал Бельский в своих соцсетях.

Спикер парламента выразил соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Ивченко.

Борис Ивченко родился в Баку в 1941 году. Более тридцати лет он посвятил работе в центральных научно-исследовательских институтов Министерства обороны РФ. Является Заслуженным деятелем науки РФ. Автор более 430 научных трудов. С 2014 по 2016 год Ивченко был депутатом МО "Балканский".

