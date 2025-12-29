ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 29 декабря 2025, 12:56

Скончался бывший депутат Заксобрания Петербурга Борис Ивченко

фото ЗакС политика Скончался бывший депутат Заксобрания Петербурга Борис Ивченко

На 85 году жизни скончался депутат Законодательного собрания Петербурга шестого созыва Борис Ивченко, сообщил спикер парламента Александр Бельский 29 декабря. С 2016 по 2021 год он представлял в городском парламенте избирательный округ №15, расположенный на территории Фрунзенского района. Избирался от "Единой России".

"В стенах парламента Борис Павлович проявлял себя как мудрый политик и истинный петербуржец, искренне радеющий за развитие родного города и благополучие его жителей. Его глубокие знания и жизненный опыт помогали в решении сложнейших законодательных задач. <...> Светлая память об этом талантливом человеке, ученом и патриоте навсегда сохранится в наших сердцах и в истории Петербурга", – написал Бельский в своих соцсетях. 

Спикер парламента выразил соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Ивченко. 

Борис Ивченко родился в Баку в 1941 году. Более тридцати лет он посвятил работе в центральных научно-исследовательских институтов Министерства обороны РФ. Является Заслуженным деятелем науки РФ. Автор более 430 научных трудов. С 2014 по 2016 год Ивченко был депутатом МО "Балканский".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Ивченко Борис Павлович  






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама