Горсуд признал незаконным недопуск нотариуса к Резнику

Городской суд Петербурга, рассмотрев апелляцию депутата ЗакСа VI созыва Максима Резника, проходящего по делу о наркотиках, на недопуск к нему нотариуса, удовлетворил жалобу. Решение было объявлено незаконным.

"Вся эта история связана исключительно с политикой. Смольному нужно было не допустить меня на выборы, наказать за мою политическую позицию, за мои выступления против "Единой России", губернатора Беглова и президента Путина, в защиту Алексея Навального. Мне и любому здравомыслящему человеку все это очевидно, и я считаю, что это должно быть очевидно суду", - приводятся слова оппозиционера в его Telegram-канале.

Кроме того, рассмотрев вторую апелляцию, связанную с мерой пресечения, Горсуд смягчил условия домашнего ареста, разрешив политику двухчасовые прогулки с 8 до 22 часов и личное общение со всеми, кроме свидетелей по делу.

Напомним, что Резнику вменяют покупку растительного наркотика для личного пользования (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Партия "Яблоко", петербургское крыло которой он возглавлял в 2000-е годы, принципиально отказалась выдвигать его на прошедшие выборы из-за давних противоречий. В 2016 году он избрался в ЗакС от Партии Роста.