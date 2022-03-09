Понятым по делу Резника оказался бывший сотрудник отдела по борьбе с наркотиками

Одним из понятых, присутствовавших на обыске у родственника экс-депутата Заксобрания Максима Резника, оказался бывший сотрудник МВД Андрей Невзоров. Он в 2015 году работал оперативником в отделе по борьбе с наркотиками, о чем он заявил на заседании Октябрьского районного суда 9 марта. В суде он давал показания по уголовному делу в отношении Резника, которого судят по "наркотической статье". Во время мартовского обыска Невзоров тайно снимал происходящее на экшен-камеру.

Сперва Невзоров утверждал, что раньше работал на Балтийском заводе и отвечал за видеонаблюдение. Позже он "вспомнил", что до 2003 года работал в налоговой полиции техническим сотрудником. После заявления адвоката Резника Михаила Пашинского, что защите известно о работе Невзорова в правоохранительных органах, свидетель нехотя признался, что работал оперативником в отделе по борьбе с наркотиками и получает пенсию от МВД. Уточнить своё звание он отказался.

Во время обыска у родственника политика Ивана Дорофеева Невзоров тайно снимал происходящее на экшен-камеру. Он объяснил это тем, что ему было интересно посмотреть, как проходит обыск. Откуда у бывшего оперативника такой интерес к обыскам, он не пояснил.

Пашинский спросил у Невзорова, законно ли вести съёмку в чужом жилище, но судья сняла этот вопрос. Представитель Резника уточнил, спрашивал ли он разрешение на съёмку у присутствующих. Понятой ответил отрицательно.

Напомним, Невзоров - второй понятой в деле Резника, оказавшийся бывшим силовиком. На предыдущем заседании допрашивали Игоря Мальцева, который также работал в МВД.

Также на заседании 9 марта допросили подполковника полиции Илью Шевчука, проводившего обыск. Он рассказал, что во время следственных мероприятий Резник вёл себя неуверенно и волновался. По словам Шевчука, банки из-под "Ментос", в одной из которых якобы были наркотики, были прозрачные и по ним было видно, что находится внутри. В одной он разглядел "конфеты с вкраплениями", а в другой - растительное вещество. Он отметил, что банки не вскрывались. О том, что банки могут принадлежать Резнику, заявил сам Дорофеев. Шевчук сказал, что никакого давления на владельца квартиры не оказывалось.

Адвокат Резника Михаил Пашинский решил расспросить Шевчука о том, на что снималось видео. Он сказал, что потерял телефон и не помнит, каким телефоном пользовался на протяжении трех лет. Ни серийного номера устройства, ни коробки от него у Шевчука не осталось. Покупал ли он этот телефон или его ему подарили, он тоже не сказал. Пашинский пытался узнать, где именно был утерян телефон. Шевчук уже начал отвечать, что он утонул на природе, однако прокурор попросила снять этот вопрос.

Следующее заседание по делу Резника назначено на 11 марта.

Резника задержали в июне 2021 года, через день после объявления выборов депутатов Заксобрания, в которых он собирался участвовать. Его обвиняют в приобретении 18,2 грамма запрещённого растительного вещества. Суд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Из-за запрета следователя Резник не смог встретиться с нотариусом для подачи документов для участия в выборах. Позже Городской суд признал действия следователя незаконными, однако для участия в выборах было поздно. Сейчас Резник пытается отсудить у Следственного комитета один миллион рублей за упущенную возможность переизбраться в городской парламент.

Константин Леньков