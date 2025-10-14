Петербурженка получила год ограничения свободы за надпись у храма

Мировой судья участка № 153 приговорил жительницу Петербурга Тамару Каширскую к одному году ограничения свободы из-за надписи на стене дома по соседству с православным храмом, сообщила 14 октября объединенная пресс-служба судов города. Дело рассматривали по статье о вандализме по мотивам религиозной ненависти или вражды (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Как установил судья, в конце июля 2024 года Каширская нанесла надпись с отсылкой к суре Корана на здание, расположенное рядом с храмом Ксении Петербургской на Лахтинской улице. Сделала она это за деньги по заданию неустановленного лица. Заказчик просил ее нанести надпись по определенному адресу, сфотографировать ее и прислать снимок для отчета.

Поступок Каширской привел "к обезображиванию фасада здания, находящегося в центральной части города Санкт-Петербурга, пользующегося общественным вниманием", сообщили в пресс-службе судов. Материальный ущерб от действий петербурженки оценили в 8,7 тысячи рублей.

Судья учел, что Каширская ухаживает за бабушкой, признала вину и принесла извинения прокурору, храму и главе МО "Петровский", а также отдельно опубликовала извинения в районной газете "Петроградская перспектива". Также она сделала несколько благотворительных платежей, в том числе в приход храма Ксении Петербургской и возместила нанесенный ущерб.

Ранее Городской суд Петербурга ограничил на 2,5 года свободу местному жителю Николаю Трофимову по делу о вандализме. Горожанина судили за то, что в декабре 2023 года он залил краской билборд, знамена Победы и государственные флаги.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру