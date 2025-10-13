Экс-замглавы петербургского УФСИН Мойсеенко приговорили к 20 годам колонии

Дзержинский районный суд Петербурга 13 октября признал бывшего заместителя начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко виновным в растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. По совокупности преступлений, Мойсеенко приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

С декабря 2015 года по январь 2016 года Мойсеенко вступил в сговор с другими фигурантами дела, чтобы составить подложные документы о поставке специального оборудования для нужд следственного изолятора "Кресты". Речь шла о коммуникаторах и источниках бесперебойного питания на сумму 7,1 млн рублей.

"На основании документов, содержащих недостоверные сведения, деньги были перечислены, а вот оборудование поставлено не было", – сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

В 2020 году Мойсеенко осудили за подстрекательству к убийству. В 2021 году он получил еще один приговор по статье о получении особо крупной взятки в размере 710 млн рублей за покровительство компаний при строительстве СИЗО "Кресты-2".

Константин Леньков / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга