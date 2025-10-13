Экс-глава ГИБДД Московского района получил условный срок по делу о взятках

Московский районный суд приговорил к пяти годам условно со штрафом 5 млн рублей бывшего начальника ОГИБДД по Московскому району Дмитрия Аведикова по итогам рассмотрения уголовного дела о взятках (ст. 290 УКРФ), сообщила 13 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Правоохранителю вменяли бесплатные поездки на премиальных такси в обмен на покровительство предпринимателям.

Также суд лишил Аведикова звания подполковника полиции и запретил ему занимать должности в правоохранительных органах в течение шести лет. В счет государства у экс-силовика конфисковали сумму вмененных ему взяток в размере 3,06 млн рублей.

Как установил суд, не позднее октября 2022 года Аведиков вступил в сговор на предоставление ему услуг представителя "Яндекс Такси" таксопарка "Главный Парк" в обмен на непривлечение к ответственности водителей, подключенных к таксопарку, за нарушения ПДД и совершение аварий. Общую стоимость поездок на автомобилях таксопарка оценили в 789,5 тысячи рублей. Также сотрудник ГИБДД поездил на 2,2 млн рублей на машинах ООО "Транс-Миссия", работающего с агрегатором "Таксовичкофф", и еще на 95,8 тысячи рублей в третьем случае.

О задержании Аведикова стало известно в октябре 2023 года. Вину он признал. Суд назначил ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий, ограничив ему среди прочего посещение места работы и общение с коллегами.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру