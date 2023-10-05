Суд запретил посещать работу начальнику ГИБДД Московского района по делу о взятке

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для бывшего начальника ГИБДД по Московскому району Дмитрия Аведикова в виде запрета определенных действий по делу о получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ, п "в" ч.5 ст.290 УК РФ) в виде поездок на такси, об этом 5 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее стало известно, что экс-полицейского подозревают в покровительстве компании по оказанию услуг такси. По данным следствия, мужчина бесплатно ездил на премиальном такси, а взамен не привлекал водителей таксопарка к ответственности.

Во вторник, 3 октября, Аведикова задержали и в этот же день было предъявлено обвинение. Вину подполковник признал.

Суд в качестве меры пресечения назначил обвиняемому запрет определенных действий на время предварительного следствия. Теперь Аведиков не может общаться с сотрудниками ГИБДД по данному делу, посещать рабочее место и общаться с помощью почты, вживую и через Интернет.

Фото: ЗАКС.Ру