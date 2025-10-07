Экс-депутата Резника* оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии

Василеостровский районный суд Петербурга 7 октября признал бывшего депутата Законодательного собрания Максима Резника* виновным в дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

Сам политик, проживающий за рубежом с сентября 2022 года, на заседание не явился. Своего представителя в суд он также не направил. Протокол на Резника* составили 5 августа 2025 года.

Резника* не впервые привлекают к административной ответственности за дискредитацию армии. В феврале 2023 года Василеостровский суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за три репоста на тему СВО. Попытка оспорить решение в Городском суде успеха не имела.

Напомним, в июне 2025 года стало известно о том, что МВД объявило Резника* в розыск.

*Минюст внес Максима Резника в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру